Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Во вторник, 8 октября, Нобелевская премия в области физики была присуждена Джону Дж. Хопфилду (США) и Джеффри Е. Хинтону (Канада/Великобритания)..за фундаментальные открытия и изобретения, которые сделали возможным машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей.

Джон Хопфилд изобрел сеть, использующую метод сохранения и воссоздания образов. Мы можем представить узлы этой сети как пиксели. Сеть Хопфилда использует физические принципы, описывающие характеристики материала, обусловленные спином его атомов – свойством, которое делает каждый атом крошечным магнитом.

Джеффри Хинтон использовал сеть Хопфилда как основу для новой сети, использующей другой метод: машину Больцмана. Эта сеть может научиться распознавать характерные элементы в данном типе данных. Хинтон использовал инструменты статистической физики - науки о системах, построенных из множества схожих компонентов.

9 октября будет назван лауреат в области химии. 10 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 11 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 14 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

Напомним, что в прошлом году лауреатами Нобелевской премии в области физики стали Пьер Агостини (США), Ференц Краузу (Венгрия) и Анн Л'Юилье (Франция). Премия им была вручена "за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе".