Сентябрь объявлен Месяцем грифов: специальные мероприятия в заповедниках

Управление заповедников и парков объявило сентябрь Месяцем Грифов: популяция этих хищных прекрасных птиц находится в нашей стране под угрозой исчезновения, а трагедия с отравлением хищников в заповедниках страны в этом году унесла 10% популяции грифов.

В сентябре Управление заповедников и парков проведет серию интереснейших информационно-просветительских мероприятий, призванных повысить осведомленность людей об этих птицах и привлечь их к участию в охране грифов.

Гриф, или сип, – это самый крупный пернатый хищник, обитающий в Израиле. Это охраняемые птицы, они находятся под угрозой исчезновения: по оценкам специалистов, в нашей стране осталось менее 180 грифов. Случаи гибели хищных птиц и животных от отравлений происходят почти каждый год: в некоторых хозяйствах для избавления от вредителей используют опасные для птиц препараты. После серии отравлений, в результате которых погибло множество хищных птиц, Управление заповедников и парков разработало комплексную программу борьбы с гибелью хищников и падальщиков, использующих в пищу отравленных грызунов. Бюджет программы составлял 28 миллионов шекелей, но до последнего, особо массового случая гибели грифов в марте этого года, министерство экологии объявило о немедленном перечислении 15 миллионов шекелей, еще 3 миллиона были перечислены из бюджета.

Комплексная долгосрочная программа включает в себя создание и установку клетей для сбора падали, предотвращающего доступ диких животных, обучение волонтеров из бедуинской общины и проведение инструктажа в бедуинских поселках, а также расширение программы по размножению грифов.

Важно привлечь как можно больше людей к сохранению диких животных. В сентябре посетители смогут приехать в заповедники и парки страны и познакомиться с миром грифов и усилиями по их сохранению. Так, по субботам в Месяц Грифов в заповеднике Хай Бар Кармель можно будет вблизи понаблюдать за этими величественными птицами, узнать, как их возвращают в дикую природу, сколько яиц откладывает в год самка грифа. Туры проводятся на иврите и на арабском языке.

В природном заповеднике Мацок а-Циним, одном из самых красивых мест гнездования орлов в Израиле, в субботу 7 сентября и 21 сентября пройдут аттракции для всей семьи "Игра грифов": вы посмотрите фильм о птицах Негева, потрогаете перья грифов и научитесь отслеживать передвижения птиц при помощи передатчиков.

В заповеднике Эйн-Авдат также по субботам будут проходить экскурсии в орнитологический центр, после которых в сопровождении гида участники экскурсии направятся на прогулку по национальному парку Эйн-Авдат, где они будут искать грифов, гнездящихся на скалах. Все вышеописанные акции предполагают предварительную регистрацию, зарегистрироваться можно по следующим ссылкам: заповедник Хай Бар Кармель, национальный парк Эйн-Авдат, заповедник Эйн-Авдат, специальные экскурсии.