Обнаруженная в почве молекула может бороться с бактериями, устойчивыми к лекарствам

Исследователи заявляют о том, что нашли новый класс антибиотиков, эффективных против бактерий, устойчивых к лекарствам.

Команда ученых из Университета Макмастера обнаружила новую молекулу – лариоцидин, способную бороться с некоторыми из самых устойчивых к лекарствам бактерий на планете. Исследовательская группа выяснила, что лариоцидин, являющийся лассо-пептидом, обладает огромным потенциалом стать одним из первых эффективных противомикробных препаратов. Это связано с его уникальной способностью атаковать бактерии по новому механизму, отличному от действия других антибиотиков.

Лариоцидин блокирует способность бактерий расти и выживать, напрямую воздействуя на их механизмы синтеза белков, что представляет собой абсолютно новый подход. Лариоцидин, который вырабатывается бактерией Paenibacillus, был изначально получен из образца почвы, собранного на заднем дворе. Команда культивировала почвенные бактерии около года, чтобы выявить медленно растущие виды, которые обычно остаются незамеченными. Они обнаружили, что Paenibacillus производит новое вещество – лариоцидин, которое обладает мощной активностью против других бактерий, включая те, которые обычно устойчивы к антибиотикам.

В настоящее время команда исследователей сосредоточена на разработке методов модификации лариоцидина и его производстве в необходимых количествах для клинических испытаний. Хотя это открытие и является значимым, потребуется много времени и ресурсов, прежде чем лариоцидин будет готов к коммерческому выпуску, так как его производят бактерии.