У женщин слух лучше, чем у мужчин, независимо от возраста

Новое исследование слуховой чувствительности показало, что у женщин слух в среднем более острый, чем у мужчин – примерно на два децибела, независимо от возраста или региона проживания.

Научная работа Центра исследований биоразнообразия и окружающей среды в Тулузе (Франция) и Университета Бата (Великобритания) сосредоточилась на том, что еще, помимо старения и воздействия шума, влияет на разнообразие человеческого слуха. Ранее большинство исследований было ориентировано на жителей индустриальных стран, где считалось, что потеря слуха в основном связана с возрастом, громким шумом или химическими токсинами. Однако люди, не подвергавшиеся избыточному шуму или токсинам, все равно показывают различия в чувствительности слуха. Исследователи пытались выяснить, могут ли эти различия быть обусловлены биологическими факторами, такими как пол и возраст, или внешними факторами, такими как язык, экология или история популяции.

Исследователи изучили разнообразные человеческие популяции, протестировав 448 здоровых взрослых из пяти стран: Эквадор, Англия, Габон, Южная Африка и Узбекистан. Для измерения слуховой чувствительности команда использовала метод, известный как Transient-Evoked Otoacoustic Emissions. Этот тест не требует от человека отклика на звуки. В ходе исследования небольшое устройство генерирует щелчок в ухе, а затем записывает слабые звуки, которые внутреннее ухо отправляет в ответ. Эти возвращенные сигналы исходят от клеток улитки (органа слуха, связанного со слуховым нервом) и дают точную информацию о чувствительности слуха.

Команда записала эти звуковые сигналы с обоих ушей каждого участника, создав тысячи индивидуальных профилей. Ученые также собрали подробную информацию о возрасте, поле и истории слуховых заболеваний каждого человека, исключив тех, у кого были известны проблемы со слухом или недавние ушные инфекции. После сбора данных исследователи проанализировали несколько характеристик сигналов, таких как их сила (в децибелах) и частоты, на которые ухо реагирует наиболее сильно. Они также сравнили, как эти показатели варьируются в зависимости от пола, возраста, уха, популяции, среды обитания и языковой группы.

Результаты показали, что во всех странах женщины имели более чувствительный слух, чем мужчины – в среднем на два децибела. Это различие наблюдалось не только на высоких частотах, но и на других частотах, что может указывать на универсальную биологическую особенность, а не культурную.

Неожиданным открытием для ученых стало влияние окружающей среды. Результаты показали, что люди, живущие в разных экологических условиях, не только демонстрировали разные уровни слуховой чувствительности, но и по-разному реагировали на разные частотные диапазоны.