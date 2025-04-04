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Наука и Хайтек

19 видов микропластика, обнаруженных в плацентарной ткани кошек

Экология
Животные
время публикации: 04 апреля 2025 г., 16:19 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 13:47

Исследование обнаружило частицы микропластика в плаценте и плодах беременных кошек.

Исследователи из Университета Пармы сосредоточились на бездомных кошках с севера Италии, участвующих в программе контроля популяции. Команда обследовала восемь беременных кошек, которых доставили в ветеринарную клинику. С помощью Рамановской спектроскопии, метода химического анализа, который использует лазерный свет для изучения колебательных мод молекул, ученые обнаружили частицы микропластика в тканях плодов двух кошек и в плацентарных тканях трех других. В этих образцах было выявлено 19 разных типов микропластика.

Результаты указывают на то, что микропластик может накапливаться в плаценте кошек на ранних стадиях беременности и проникать через плацентарный барьер, накапливаясь в плодах. Однако для окончательных выводов, ученые считают, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, как это воздействие может повлиять на здоровье и развитие плода у кошек.

Основываясь на этих и предыдущих исследованиях, авторы призывают к разработке альтернативных материалов, чтобы сократить использование пластика и снизить риски загрязнения для животных и людей.

Наука и Хайтек
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