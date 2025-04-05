Человеческая моча может служить эффективным и экологичным удобрением

Новое исследование рассматривает использование питательных веществ из человеческой мочи как метод преобразования городского сельского хозяйства.

Исследование, проведенное группой Sostenipra ICTA-UAB в сотрудничестве с командой GENOCOV из Автономного университета Барселоны, рассматривает восстановление питательных веществ из человеческой мочи как способ преобразования городского сельского хозяйства. Ученые объясняют, что моча позволит эффективно использовать местные ресурсы, что сможет способствовать устойчивости сельского хозяйства и поддерживать более экологичный процесс.

Исследователи испытали процесс в биоклиматическом здании ICTA-UAB, где находится пилотная установка для восстановления азота и теплица, встроенная в крышу, в которой проверяется влияние восстановленного азота на урожай томатов. Процесс начинается в подземном помещении, где моча из безводных мужских писсуаров собирается и направляется в специальный реактор. В этом реакторе моча смешивается с веществом для регулирования ее кислотности, а микроорганизмы преобразуют мочевину в нитрат – форму азота, которую растения могут легче усваивать.

Нитрат, полученный в реакторе, используется для орошения гидропонных томатов в теплице на крыше здания. Исследование показало, что один кубометр очищенной желтой воды дает 7,5 кг азота, что позволяет вырастить 2,4 тонны томатов на открытом воздухе.

Хотя это пока лабораторное исследование, результаты свидетельствуют о том, что экологическое и экономическое воздействие можно было бы уменьшить, если собирать мочу на большем масштабе, подключив все писсуары в здании к реактору для извлечения азота. Экспериментальные работы продолжаются, включая анализ фармацевтических веществ, которые потребляются людьми, и их возможное воздействие на растения.