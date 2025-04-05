Ученые возродили водоросли, которые погибли более 7000 лет назад
Ученые "воскресили" фитопланктон возрастом 7000 лет, что делает его одним из самых древних возрожденных организмов.
Исследовательская группа из Института Лейбница смогла вернуть к жизни водоросли, которые были "похоронены" на дне Балтийского моря почти 7000 лет назад. Открытие продемонстрировало удивительную стойкость микроскопической жизни и открыло новые возможности для изучения экологического прошлого Земли. Ученые извлекли осадочные керны из Восточной Готландской впадины, одной из самых глубоких частей Балтийского моря. Эти слои ила и органических материалов сохраняют биологическую информацию, охватывающую тысячи лет.
Команда использовала метод "экологии воскрешения", чтобы пробудить микроскопические водоросли Skeletonema marinoi из донных отложений, собранных в Восточной Готландской впадине на глубине 240 метров. Самые старые из воскрешенных клеток имеют возраст около 6870 лет, что делает их одними из самых древних организмов, когда-либо успешно реактивированных в науке.
Ученые провели анализ древнего фитопланктона и сравнили его с современными образцами. Результаты показали, что воскрешенные образцы Skeletonema marinoi проявляли такую же биологическую активность, как и их современные аналоги, несмотря на то, что они находились без света и кислорода на протяжении тысяч лет.