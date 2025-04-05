Периодическое голодание усиливает сексуальное поведение у самцов мышей

Исследование показало, что периодическое голодание увеличивает сексуальную активность у самцов мышей, снижая уровень серотонина.

Изначальной целью исследования Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний было выяснить, как голодание влияет на фертильность самцов мышей. Однако ученые были удивлены, обнаружив, что старые самцы, проходившие длительное прерывистое голодание, производили больше потомства, чем ожидалось. Несмотря на возрастное снижение качества спермы и уровня тестостерона, эти самцы воспроизводили значительно больше потомства, чем контрольная группа.

Дальнейший анализ показал, что повышение репродуктивного успеха было связано с изменениями в поведении. Самцы, которые голодали, спаривались чаще, чем их не голодающие сородичи. Это поведенческое увеличение сексуальной активности компенсировало возрастное снижение репродуктивных функций.

Протокол голодания начинался, когда мышам было два месяца. Они чередовали 24 часа с неограниченным кормлением и 24 часа, когда им давали только воду, на протяжении 22 месяцев. Все это время мыши не контактировали с самками. Позже их познакомили с самками, выращенными в обычных условиях кормления. У молодых мышей, которые следовали этому же протоколу голодания в течение шести месяцев, также была зафиксирована повышенная сексуальная активность. Однако у мышей, соблюдавших такую диету всего несколько недель, такого эффекта не наблюдалось, что позволяет предположить, что для проявления изменения в поведении требуется более длительное ограничение пищи.

Исследование химии мозга у сексуально активных мышей показало снижение уровня серотонина, нейротрансмиттера, который обычно сдерживает сексуальное поведение. Синтез серотонина в мозге зависит от триптофана, который поступает либо с пищей, либо из внутренних запасов белка. Мыши, придерживающиеся прерывистого голодания, потребляли примерно на 15% меньше калорий, чем контрольная группа, включая меньше триптофана. Это снижение, вероятно, стало причиной уменьшения уровня серотонина, что может объяснять повышение сексуальной активности.