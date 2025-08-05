Ученые "прокачали" клетки иммунной системы для эффективной борьбы с раком

Ученые из Еврейского университета Иерусалима научились усиливать противоопухолевую активность иммунных клеток путем блокирования одного белка.

Исследователи показали, что блокировка белка Ant2 меняет метаболизм Т-клеток – основных бойцов иммунной системы против опухолей. Это открытие может привести к созданию принципиально новых методов лечения рака.

"Отключив Ant2, мы запустили полную перестройку энергетического обмена Т-клеток, – объясняет соавтор работы профессор Михаэль Бергер. – После такого перепрограммирования Т-клетки стали лучше распознавать раковые клетки и успешнее их уничтожать".

Исследование, опубликованное в Nature Communications, сосредоточено на митохондриях – "электростанциях" клеток. Намеренно нарушив определенный энергетический путь внутри Т-клеток, команда перепрограммировала клеточные "двигатели", приведя их в состояние повышенной готовности и форсированной мощности. Измененные Т-клетки продемонстрировали большую выносливость, более быстрое размножение и более точное нацеливание на раковые угрозы.

Исследователи показали, что эта метаболическая перестройка может быть запущена не только генетическими модификациями, но и лекарственными препаратами, что дает возможность для клинического применения предложенного метода.

Открытие относится к тому направлению развития раковой иммунотерапии, которое фокусируется на модернизации внутренних механизмов иммунной системы. Хотя необходимы дополнительные исследования и клинические испытания, последствия этой работы многообещающие.

"Эта работа подчеркивает, насколько глубоко взаимосвязаны метаболизм и иммунитет, – говорит профессор Бергер. – Научившись контролировать источник энергии наших иммунных клеток, мы можем развить терапии, которые будут одновременно и более естественными, и более эффективными".