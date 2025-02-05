Израильский стартап FireDome поможет защитить Калифорнию от лесных пожаров

Стартап FireDome разработал систему защиты от наступающего огня, с помощью снарядов с огнезащитным составом, которые наводит искусственный интеллект.

Изменение климата увеличило вероятность лесных пожаров в Южной Калифорнии на 35%, говорится в исследовании группы климатологов World Weather Attribution, Исследование проводится в то время, когда жители Лос-Анджелеса начинают восстанавливать свою жизнь после катастрофических пожаров.

Власти и частные компании Калифорнии планируют привлечь целый ряд стартапов для самых различных целей, начиная от слежения за возгораниями в реальном времени до создания периметра обороны, сдерживающего подступающий к домам огонь. Один из этих стартапов – израильская компания FireDome.

Если лесные пожары не удается обнаружить и локализовать на ранней стадии, FireDome предлагает методы для защиты домов, предприятий, виноградников. СЕО компании Гади Беньямини (ветеран ЦАХАЛа) говорит, что борьба с лесными пожарами похожа на военные действия: здесь есть пехота, есть десантники, есть поддержка с воздуха – вертолеты и самолеты с водой, нет – только артиллерии. Именно ее и предлагает стартап.

FireDome работает примерно так же, как и Iron Dome: есть система слежения, которая представляет собой камеру, соединенную с компьютером. Она с помощью машинного обучения распознает угрозы и определяет направление атаки. Пусковая установка запускает снаряды с огнезащитным составом, которые раскрываются перед ударом. Состав распыляется на большой площади и останавливает огонь.

Таким образом FireDome создает барьер, который может прикрыть по периметру участок земли, примерно такой, как курорт или виноградник. Первая версия FireDome может запускать капсулы на расстояние до 400 метров. В зависимости от рельефа одна пусковая установка может прикрыть площадь до 40 гектаров. По словам Беньямини, следующие версии смогут прикрывать территорию радиусом до полутора километров.

Калифорнийские виноградники – это самый вероятный клиент FireDome. "Я был в Калифорнии, посетил несколько виноградников, и владельцы сказали мне, что это был страшный пожар, и никто не приехал, чтобы их защитить", – говорит Беньямини.

Компания FireDome сообщила TechCrunch, что привлекла на предварительном раунде 3 миллиона долларов. По словам Беньямини, первые пусковые установки FireDome могут появиться в Калифорнии уже в следующий пожароопасный сезон 2025-2026 годов.