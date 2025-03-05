Режим сна у пациентов в коме может предсказать их шансы проснуться

Новое исследование показывает, что анализ определенных фаз сна помогает предсказать, выйдут ли пациенты из комы и придут ли они в сознание.

Исследователи из Колумбийского университета сравнили режимы сна у пациентов в коме с их показателями восстановления и выявили обнадеживающую связь. Исследование показало, что до четверти пациентов в коме с черепно-мозговыми травмами могут находиться в состоянии скрытого сознания, называемого когнитивно-моторной диссоциацией. Команда ученых разработала метод выявления скрытого сознания, определяя, когда пациент в коме слышит и понимает команду, но не может на нее отреагировать.

Исследователи сосредоточились на сне, поскольку мозговые процессы, связанные с ним, играют важную роль в сознании. Они изучили ночную электрическую активность мозга 226 пациентов в коме, которые ранее прошли метод для выявления скрытого сознания. Электрическая активность во время сна обычно выглядит достаточно хаотично, но у некоторых пациентов могут появляться очень организованные, быстрые частоты. Эти быстрые частоты называют "веретенами сна".

Пациенты с "веретенами сна" и скрытым сознанием с большей вероятностью выходили из комы и восстанавливались. Конкретно, 76% таких пациентов проявляли сознание к моменту выписки из больницы, и 41% из них восстановили достаточно неврологической функции, чтобы стать независимыми в повседневной жизни в течение года после выписки. Напротив, только 29% пациентов, у которых отсутствовали как "веретена сна", так и когнитивно-моторная диссоциация, проявляли признаки сознания к моменту выписки, и лишь 7% из них восстановили неврологическую функцию через год.

Исследователи подчеркнули, что данные носят корреляционный характер, то есть они не доказывают, что "веретена сна" напрямую способствуют восстановлению после комы. Например, 19 из 139 пациентов без "веретен сна" или скрытого сознания все же вышли из комы. Кроме того, исследование фокусируется только на коматозных состояниях, вызванных недавними травмами. Тем не менее, результаты предполагают, что улучшенный сон во время комы, о котором свидетельствует наличие "веретен сна", может повысить шансы пациента на восстановление.