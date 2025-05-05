Ученые утверждают, что нашли еще один источник золота в космосе

Астрономы много лет пытались понять, как во Вселенной появились самые тяжелые элементы, например золото. Анализируя архивные данные, собранные телескопами NASA и ESA 20 лет назад, они неожиданно обнаружили подсказку: магнетары – нейтронные звезды с мощным магнитным полем – могут указывать на возможные места космического "производства золота".

Ученые из Колумбийского университета считают, что легкие элементы – водород, гелий и небольшое количество лития – появились сразу после Большого взрыва, который произошел 13,8 миллиарда лет назад, пишет CNN. Позднее, при взрывах звезд, начали формироваться более тяжелые элементы, такие как железо, ставшие строительным материалом для новых звезд и планет. Однако происхождение золота, которое почти втрое тяжелее железа, до сих пор остается загадкой.

Ранее считалось, что золото возникает только при столкновениях нейтронных звезд. Одно из таких редких событий ученые зафиксировали в 2017 году. В результате этого мощного взрыва, известного как Килоновая, образовались тяжелые элементы, включая золото, платину и свинец. Именно поэтому Килоновые называют "космическими фабриками золота".

По мнению авторов исследования, большая часть столкновений нейтронных звезд произошла лишь в последние несколько миллиардов лет. Однако, изучая архивные данные с телескопов, ученые обнаружили вспышки магнетаров, которые возникли гораздо раньше – в ранние эпохи существования Вселенной. Исследователи предполагают, что такие вспышки могли быть еще одним механизмом образования тяжелых элементов, включая золото. По их оценкам, до 10% всех элементов тяжелее железа в нашей галактике Млечный Путь могли появиться именно благодаря активности магнетаров.