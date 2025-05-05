С 5 мая Skype прекращает свою работу, пользователям предлагается перейти в Microsoft Teams

Компания Microsoft сообщила, что 5 мая сервис для звонков и сообщений Skype прекратит свою работу, учетные записи вместе с историями чатов пользователей будут перенесены в сервис Microsoft Teams.

Данные Skype будут доступны пользователям до января 2026 года. Данные программы можно экспортировать, включая истории чатов. Если до января следующего года этого не сделать, данные сервиса удалятся.

"Минуты" Skype будут исключены из подписок на тарифы "Microsoft 365 персональный" и "Microsoft 365 для семьи" с марта 2026 года.

Пользователи, у которых на балансе программы остаются деньги, могут их использовать с помощью calling.skype.com или Teams Free.

Skype был запущен в 2003 году, в 2011 году его приобрела корпорация Microsoft. В 2015 году была попытка интегрировать Skype в Windows 10.

В 2017 году корпорация Microsoft запустила Teams – платформу для совместной работы, построенную на основе Skype.