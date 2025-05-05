x
05 мая 2025
|
последняя новость: 01:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 мая 2025
|
05 мая 2025
|
последняя новость: 01:33
05 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

С 5 мая Skype прекращает свою работу, пользователям предлагается перейти в Microsoft Teams

время публикации: 05 мая 2025 г., 00:43 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 00:43
С 5 мая Skype прекращает свою работу, пользователям предлагается перейти в Microsoft Teams
AP Photo/Martin Meissner

Компания Microsoft сообщила, что 5 мая сервис для звонков и сообщений Skype прекратит свою работу, учетные записи вместе с историями чатов пользователей будут перенесены в сервис Microsoft Teams.

Данные Skype будут доступны пользователям до января 2026 года. Данные программы можно экспортировать, включая истории чатов. Если до января следующего года этого не сделать, данные сервиса удалятся.

"Минуты" Skype будут исключены из подписок на тарифы "Microsoft 365 персональный" и "Microsoft 365 для семьи" с марта 2026 года.

Пользователи, у которых на балансе программы остаются деньги, могут их использовать с помощью calling.skype.com или Teams Free.

Skype был запущен в 2003 году, в 2011 году его приобрела корпорация Microsoft. В 2015 году была попытка интегрировать Skype в Windows 10.

В 2017 году корпорация Microsoft запустила Teams – платформу для совместной работы, построенную на основе Skype.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 февраля 2025

XDA Developers: Microsoft с мая отключает Skype
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 01 июня 2018

Пользователи в различных странах мира жалуются на перебои в работе Skype