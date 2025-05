Сексистские комментарии нарушают работу коллектива

Психологи из Университета Бар-Илан показали, что сексистские комментарии отрицательно влияют на производительность работы команды.

Эмоциональная синхронность определяется по общим, совпадающим по времени выражениям лиц членов команды. Например, если во время планерки все невольно улыбнулись, то эмоциональная синхронность на высоком уровне. Давно установлено, что такая синхронность повышает доверие, координацию и в конечном счете производительность работы. Но, как показали психологи в новой работе, сама по себе эмоциональная синхронность не всегда улучшает сотрудничество, а в некоторых случаях даже ухудшает.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показывает, что угроза сексистских комментариев, меняет направленность эмоциональной синхронности: вместо сосредоточенности на решение задачи, человек подстраивается под коллектив и использует эмоциональную синхронность, как защитный механизм.

"Сексизм не просто вредит отдельным людям, он активно перестраивает работу команд, – говорит соавтор работы, профессор Иланит Гордон.

Гордон и ее коллеги провели исследование, котором участвовали 177 женских пар. Участницы эксперимента работали над заданиями во время видеоконференций. Пары случайным образом распределяли в контрольную группу или в группу "сексизма". Во второй группе участницы получали тонкие сексистские комментарии от актера, выдававшего себя за экспериментатора, ведущего исследование. Программное обеспечение для распознавания лиц отслеживало выражения лица каждой участницы эксперимента.

В контрольной группе эмоциональная синхронность действительно способствовала улучшению командной работы. Но в "сексистской" группе этого не произошло. Фактически, эмоциональная синхронность даже увеличивалась, что говорит о большей социальной связи, но результаты работы при этом не улучшились, а, скорее, пострадали.

"Эмоциональная синхронность при угрозе сексизма усиливается, но перенаправляется на социальное преодоление, а не на сотрудничество, – отмечает Гордон. – Этот сдвиг может ослабить способность команд сосредоточиться на задаче".

Выводы очевидны: создание среды, в которой женщины чувствуют себя в безопасности, является не только моральным императивом, но и выгодна для работы компаний. Ученые предполагают, что сексизм это только один из вариантов иерархического давления, возможно, такие же негативные результаты дают и другие варианты такого воздействия на команду.