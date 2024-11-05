Исследование: регулярная физическая активность увеличивает мозг

Исследователи из Канады и США, которые стремились лучше понять, как физическая активность защищает от нейродегенеративных заболеваний, обнаружили, что это происходит потому, что занятия спортом увеличивают мозг.

В исследовании приняли участие 10 125 человек, средний возраст которых составил 53 года, но варьировался от 18 до 97 лет, соотношение мужчин и женщин было примерно одинаковое. С помощью нейронной сети глубокого обучения ученые смогли быстро проанализировать несколько МРТ-снимков одного и того же мозга.

Физическая активность, определяемая активностью, увеличивающей частоту дыхания и пульса в течение минимум 10 непрерывных минут, была смоделирована с объемами мозга с помощью частичных корреляций. Анализы были скорректированы с учетом возраста, пола и общего внутричерепного объема.

После изучения снимков МРТ головного мозга было установлено, что большее количество дней умеренной или интенсивной физической активности предсказывает больший нормализованный объем мозга в нескольких областях, включая общий объем серого вещества, объем белого вещества, гиппокамп, лобную кору, теменные доли и затылочную долю.

Размер мозга является одним из параметров улучшения когнитивного и неврологического здоровья по мере старения, в то время как нейродегенеративные заболевания часто встречаются в мозге с меньшей плотностью. "Это добавляет все больше доказательств того, что даже умеренная физическая активность может защитить здоровье мозга", – написал Крис Крессер, основатель Калифорнийского центра функциональной медицины, который не принимал участия в исследовании.