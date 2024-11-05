Сокращение потребления сахара в первые годы жизни снижает риск диабета и гипертонии

Ученые из Университета Южной Калифорнии показали, что снижение потребления сахара по время внутриутробного развития и первые 1000 дней жизни снижает риск диабета и гипертонии во взрослом возрасте.

Работа опубликована в журнале Science.

В Великобритании во время Второй мировой войны и в послевоенное время до 1953 года было введено "рационирование сахара". Сахара не хватало и его фактически распределяли, чтобы хватало всем, пусть и меньших количествах, чем этого хотели потребители.

Это ограничение касалось всех жителей страны на протяжении многих лет. Сразу после снятия ограничений в 1953 году потребление сахара выросло почти в два раза. Ученые назвали это ограничение сахара и последующий подъем потребления "квазиэкспериментом" и проанализировади его результаты.

Снижение потребления сахара в военной и послевоенной Великобритании примерно соответствовало уровню современных диетических рекомендаций, которые сегодня выполняются далеко не всегда.

Ученые изучили влияние воздействия сахара в течение 1000 дней с момента зачатия на развитие диабета и гипертонии. Ученые сравнили здоровье людей, зачатых непосредственно до или после окончания "сахарных ограничений" в сентябре 1953 году. Для анализа "историй болезни" были взяты данные из базы UK Biobank.

Исследование показало, что ограничение сахара в раннем детстве снизило риск развития диабета и гипертонии во взрослом возрасте примерно на 35% и 20% соответственно, и задержало начало развития заболеваний на 4 и 2 года. Воздействии ограничений оказалось особенно заметным после шести месяцев, когда в среднем начинался прием твердой пищи. Защита от заболеваний проявилась и при внутриутробном развитии. Только внутриутробное ограничение сахара обеспечило примерно 30% снижения риска заболеваний.

Ученые пришли к выводу, что вынужденные меры, введенные правительством Великобритании, положительно сказались на здоровье людей. Другой вывод: при внутриутробном развитии и в первые годы жизни следует придерживаться современных диетических рекомендаций, хотя сахар сегодня легко доступен.