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UNRWA и ее глава Филиппе Лазарини номинированы на Нобелевскую премию мира

время публикации: 03 октября 2024 г., 19:24 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 19:29
UNRWA и ее глава Филиппе Лазарини номинированы на Нобелевскую премию мира
AP Photo/Bilal Hussein

Нобелевский комитет огласил в четверг, 3 октября, перечень номинантов на Нобелевскую премию мира 2024 года. В Израиле этот список вызвал шок и возмущение: в числе номинантов – Агентство ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA и его руководитель Филиппе Лазарини.

В пояснении к этому решению указано, что агентство UNRWA и его сотрудники, насчитывающие более 30 тысяч человек, "обслуживают почти шесть миллионов палестинцев на Западном берегу, в секторе Газы и в соседних странах. Почти все население Газы зависит от UNRWA".

Нобелевский комитет указывает, что UNRWA "много лет сталкивается с кризисом финансирования, который углубился в связи с войной и заявлениями Израиля о том, что 12 участников терактов 7 октября были боевиками ХАМАС, нанятыми UNRWA. Агентство серьезно отнеслось к обвинениям, начав как внутреннее расследование, так и внешнюю проверку, и прекратило прием на работу лиц, которые по каким-либо признакам могут иметь связь с группировками боевиков".

В пояснении на сайте Нобелевского комитета также сказано, что в ходе войны агентство UNRWA "подвергается атакам со стороны Израиля, по состоянию на конец сентября в Газе были убиты 224 сотрудника агентства, и 190 объектов UNRWA были повреждены". Нобелевский комитет не упоминает ни многочисленные факты работы сотрудников UNRWA на ХАМАС, ни многочисленные факты размещения штабов и складов вооружений ХАМАСа в тех самых "объектах UNRWA".

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