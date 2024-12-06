Датчики в смартфонах могут предупреждать о лесных пожарах и экстремальных погодных условиях

Израильские исследователи использовали данные смартфонов для разработки метода оценки риска лесных пожаров, который основывается исключительно на информации, полученной с мобильных устройств.

Новое исследование Тель-Авивского Университета показало, что с помощью обычных смартфонов, которые каждый день анализируют погоду, влажность, давление, местоположение и другие данные, можно определять опасные погодные условия, в том числе и лесные пожары. Одним из основных факторов, влияющих на вероятность лесного пожара, является уровень влажности в растительности (фактически, топливо, доступное для огня), который зависит от температуры и относительной влажности воздуха. Эти параметры можно просто и точно измерить с помощью обычных смартфонов.

Ученые использовали данные, собранные через приложение WeatherSignal (OpenSignal) от пользователей по всему миру, чтобы создать методику оценки риска лесных пожаров по информации, полученной с мобильных телефонов. Они разработали индекс, основанный на дефиците давления пара (VPD), который оценивает степень сухости растительности, используя параметры окружающей среды. Несмотря на то, что необходимо было откалибровать данные с учетом показаний метеорологических характеристик, этот процесс не оказался сложным и потребовалась всего одна калибровка.

После "обучения" устройств исследователи проанализировали два крупных лесных пожара: в Израиле в ноябре 2016 года и в Португалии в июле 2013 года. Результаты были неожиданными: данные с мобильных устройств показали значительные аномалии в значениях VPD до и во время этих пожаров.

Ученые убеждены, что данные, собранные с мобильников, могут предложить более высокое пространственное разрешение по сравнению с традиционными метеорологическими сетями, особенно в городах, где стихийные бедствия могут иметь серьезные последствия. Кроме того, в странах с низким уровнем дохода, где нет развитой метеорологической инфраструктуры, смартфоны могут стать ценным источником информации для мониторинга экстремальных погодных условий.