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Наука и Хайтек

Израильские ученые узнали, как рыбы выбирают время своего рождения

Исследования
Биология
Израильские ученые
время публикации: 06 декабря 2024 г., 12:52 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 13:18
Израильские ученые узнали, как рыбы выбирают время своего рождения
Фото NEWSru.co.il

Исследователи из Еврейского Университета раскрыли, что эмбрионы рыб контролируют время своего вылупления с помощью нейрогормона.

Израильские ученые обнаружили, что эмбрионы рыб начинают вылупление благодаря сигналу из мозга: нейрогормону тиролиберину (TRH). Этот гормон поступает в кровоток и достигает специализированной железы, что вызывает выделение ферментов, которые разрушают оболочку яйца и позволяют эмбриону выйти наружу. Эта важная нейронная цепь для вылупления формируется сразу перед этим процессом и исчезает вскоре после. Без TRH эмбрионы не могут высвобождать необходимые ферменты, что приводит к их смерти внутри яйца.

Знания о том, как рыбы могут самостоятельно контролировать время своего вылупления, имеют глубокие эволюционные последствия, так как они раскрывают важный нейронный механизм, который управляет вылуплением у самой многочисленной группы позвоночных животных. В будущем ученые намерены исследовать, как ТРГ и другие нейроэндокринные вещества влияют на вылупление у других видов.

Более того, исследование подчеркивает удивительную способность эмбрионов принимать решения, напрямую влияющие на их выживание, и способствует лучшему пониманию сложного взаимодействия между нейробиологией и адаптацией к внешней среде.

Наука и Хайтек
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