Сонливость в течение дня может быть ранним признаком деменции

Пожилые люди, испытывающие сонливость в течение дня, могут быть более склонны к развитию синдрома, который может привести к слабоумию.

Команда исследователей из медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Бронксе предположила, что существует связь между проблемами сна и распространенностью синдрома моторно-когнитивного риска (MCR).

В исследовании участвовали 445 человек старше 65 лет, не имеющих признаков деменции. В начале исследования они заполнили анкеты о своих привычках сна, где нужно было указать, как часто они испытывают трудности с засыпанием, бывают ли у них пробуждения ночью и используют ли они какие-либо препараты для улучшения сна. В другой части анкет были вопросы о дневной сонливости.

В начале исследования у 42 из 445 пожилых участников уже был диагностирован синдром MCR. За три года, пока продолжалось исследование, еще у 36 человек развился этот синдром. Учёные установили, что среди тех, кто страдал от бессонницы (177 человек), риск развития MCR был выше, чем у тех, кто спал хорошо. Кроме того, они обнаружили, что у людей с выраженной дневной сонливостью, которые жаловались на трудности в выполнении обычных дел из-за усталости, вероятность возникновения синдрома была в три раза выше, чем у тех, кто не испытывал проблем со сном.

"Наши результаты подчеркивают необходимость скрининга проблем со сном, – заявила автор исследования доктор Виктуар Лерой. – Есть потенциал, что люди смогут получить помощь в решении своих проблем со сном и предотвратить снижение когнитивных способностей в более позднем возрасте".