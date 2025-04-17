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Наука и Хайтек

Разрешены клинические испытания печени свиньи, как органа для пересадки человеку

Исследования
Медицина
Трансплантация
время публикации: 17 апреля 2025 г., 15:45 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 15:45
Разрешены клинические испытания печени свиньи, как органа для пересадки человеку
Wikipedia.org. Фото: Suseno

Первое испытание, которое должно проверить, можно ли безопасно использовать генетически модифицированную свиную печень для лечения людей, одобрено FDA.

В рамках испытаний, одобренных FDA (Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США), люди с тяжелой печеночной недостаточностью, которым не удалось подобрать человеческий орган для пересадки, будут временно подключены к внешней свиной печени, которая будет фильтровать их кровь.

Начало испытаний является огромным шагом вперед для области ксенотрансплантации – использования органов животных для пересадки. Для многих людей с серьезной формой печеночной недостаточности, смертность от которой составляет около 50%, появилась надежда, говорит Уэйн Хоторн, хирург-трансплантолог из Сиднейского университета, Австралия.

Четыре человека будут включены в начальную фазу испытания свиной печени, которая должна начаться в конце этого года, сообщают компании, проводящие испытания: eGenesis, биоинженерная фирма из Кембриджа, Массачусетс, и OrganOx, биотехнологическая компания из Оксфорда, Великобритания.

Испытание будет включать людей в возрасте 18-70 лет с острой хронической печеночной недостаточностью, внезапным ухудшением хронического заболевания печени и печеночной энцефалопатией – заболеванием мозга, вызванным нарушением функции печени.

В течение двухнедельного периода участники будут подключены к свиной печени на 72 часа; их кровь будет проходить через свиной орган для удаления вредных отходов, которые накапливаются при печеночной недостаточности. Затем участники будут находиться под наблюдением в течение года для проверки безопасности.

Свиные органы были генетически модифицированы, чтобы сделать совместимыми с человеческими. eGenesis сообщает, что комитет по мониторингу рассмотрит данные по безопасности для первых двух участников, прежде чем еще двое получат лечение. Затем еще один обзор безопасности решит, следует ли расширять исследование до 20 человек.

Наука и Хайтек
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