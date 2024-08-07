Израильский ученый предложил метод спасения Земли от глобального потепления

Йорам Розен, глава Института космических исследований Хайфского Техниона, и его коллеги разрабатывают солнцезащитный экран, который поможет снизить глобальную температуру на нашей планете на 1,5 градуса.

Земля теплеет. Кажется, с этим уже никто не спорит. Последний год стал годом температурных рекордов. Служба Copernicus показывает, что весь последний год глобальная температура превышает доиндустриальный уровень на 1,5 градуса. За последние годы уже переписаны все температурные рекорды.

Сокращение выбросов пока не работает, несмотря на усилия, предпринимаемые многими странами. Многие климатологи склоняются к тому, что нулевые выбросы парниковых газов не будут достигнуты к 2050 году, и потепление будет продолжаться. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, к середине века ежегодные потери от глобального роста температуры составят 38 триллионов долларов.

На этом фоне заслуживает серьезного внимания идея, которая кажется фантастической: развернуть в космосе солнцезащитный экран.

Йорам Розен и его коллеги предлагают развернуть такой экран в точке Лагранжа L1 между Землей и Солнцем на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты. В этой точке притяжение Земли компенсируется притяжением Солнца, и экран сможет "висеть" постоянно. У человечества уже есть опыт размещения спутников в точках Лагранжа. Например, космический телескоп "Джеймс Уэбб" расположен в точке Лагранжа L2 на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли, и телескоп отлично работает и хорошо управляется.

Чтобы солнцезащитный экран реально повлиял на интенсивность солнечного излучения, он должен быть огромен. По оценке ученых Техниона, весить такой экран будет 2,5 миллиона тонн, если его изготовить из доступных сегодня материалов. При огромной площади на экран будет влиять солнечный ветер, и это воздействие необходимо компенсировать. Но ученые считают, что завертывание экрана – это не фантастика, хотя это и очень дорого. По оценке Розена стоимость проекта – около 30 триллионов долларов (Это больше чем ВВП США, но меньше ежегодных потерь от глобального потепления по оценке Nature). Если такой экран будет развернут, он позволит снизить излучение Солнца на 2%. Этого будет достаточно, чтобы за 18 месяцев глобальная температура на нашей планете снизилась на 1,5 градуса.

По оценке ученого, если экран будет развернут, это не станет чем-то вроде вечного пасмурного дня на Земле: Солнце чуть потемнеет, и разница будет такой, как между полуднем и 2 часами дня. Ученый считает, что влияние экрана на земную жизнь будет пренебрежимо мало.

Через 18 месяцев часть экрана можно будет свернуть или сбросить. Проект получил название Cool Earth.

Розен говорит изданию Times of Israel, что сейчас уже все готово для разработки прототипа такого солнечного экрана. Чтобы начать строить прототип, нужно сравнительно немного – 15 миллионов долларов.

Идеей Розена заинтересовался Национальный центр по космосу и науке ОАЭ, но после 7 октября переговоры прекратились. Теперь ученый ищет нового инвестора. Розен говорит, что ученые готовы разработать и опробовать прототип, но они не собираются реализовывать этот гигантский проект: это – дело большого бизнеса в рамках международного проекта.

Учитывая скромные успехи по сокращению выбросов, может оказаться, что проект Йорама Розена или другие проекты по созданию солнцезащитного экрана, станут главной надеждой человечества на замедление или даже полную остановку глобального потепления.

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