Люди старше 60 лет, которые состоят в отношениях и живут отдельно от партнера, чувствуют себя лучше

Исследование показало, что пары, которые встречаются в зрелом возрасте, но решают жить раздельно, демонстрируют лучшее психологическое самочувствие.

По данным исследования из Ланкастерского Университета и Лондонского университетского колледжа пары, которые начинают отношения в зрелом возрасте и выбирают не жить вместе, могут испытывать улучшение психического здоровья, сопоставимое с тем, что испытывают пары в браке или сожительстве, но без "конфликтов". Люди старше 60 лет также часто избегают юридических обязательств и институциональных ограничений, которые затрудняют разрыв несчастливого брака.

Новое исследование было основано на данных долгосрочного наблюдения домохозяйств в Великобритании, в рамках которого изучались отношения людей старше 60 лет и их психическое здоровье с 2011 по 2023 год.

Несмотря на то, что результаты исследования показали, что хотя брак приносит большие преимущества для психического здоровья людей старше 60 лет, однако разрыв отношений, где люди живут раздельно, связан с меньшим риском для психического здоровья, чем завершение брака или сожительства. Предыдущие исследования выявили, что преимущества брака и совместного проживания для психического здоровья мужчин более выражены, чем для женщин, и что женщины старшего возраста обычно несут большую часть домашних обязанностей и заботы о партнерах в таких отношениях.

Исследование также показало, что среди пожилых людей, проживающих раздельно, 64% жили в пределах 30 минут друг от друга, и их отношения были более равноправными в гендерном плане.