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Наука и Хайтек

Ученики средней школы нашли новое соединение в гусином помете

Исследования
Биология
время публикации: 07 декабря 2024 г., 20:01 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 20:01
Ученики средней школы нашли новое соединение в гусином помете
AP Photo/Ross D. Franklin

Ученики средней школы обнаружили в гусином помете бактерию с антибиотической активностью и новое соединение, которое замедляло рост клеток меланомы и рака яичников.

В рамках сотрудничества с Иллинойсским университетом школьники собрали и проанализировали образцы из окружающей среды, чтобы найти новые потенциальные антибиотики. В ходе анализа обнаружилось, что в гусином помете, собранном в местном парке, есть бактерия с антибиотической активностью и новое соединение, которое замедляло рост клеток меланомы и рака яичников в лабораторных испытаниях.

Команда из Иллинойсского университета в Чикаго предоставляет школьникам возможность принять на себя роль ученых и познакомиться с научной карьерой через практический опыт. В сотрудничестве с Boys and Girls Club в Чикаго они организовали 14-недельную программу прикладных наук для заинтересованных школьников.

В ходе программы ученики собрали 14 образцов, один из которых – гусиный помет, который содержал штамм бактерий под названием Pseudomonas idahoensis. Команда ученых проанализировала данные биоанализа этой бактерии и выяснила, что она обладает антибиотической активностью и производит ранее неизвестное соединение.

Затем исследователи университета использовали ядерный магнитный резонанс и масс-спектрометрию для определения молекулярной структуры этого соединения, назвав его орфамидом N в честь его молекулярного семейства. Соединение оказалось способным подавлять рост клеток человеческой меланомы и рака яичников в лабораторных тестах. В дальнейшем исследования могут выявить другие полезные свойства этого недавно изученного вещества.

Наука и Хайтек
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