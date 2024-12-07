Ученые научили крыс водить машину, это может быть важным шагом к пониманию нейронных функций мозга

Обучение крыс управлению маленьким автомобилем в лабораторных условиях имело значительные последствия: ученые узнали о том, как предвкушение радости от любимых вещей может влиять на нас.

В 2019 году исследователям из Вирджинии удалось обучить крыс управлять миниатюрными автомобилями, созданными из пластиковых коробок для хлопьев. Эти машины приводились в движение с помощью провода, выполняющего роль педали газа, за свои успехи крысы получали в награду хлопья. С тех пор эти эксперименты не прекращаются, автор исследования, профессор Келли Ламберт в журнале The Conversation рассказывает о новых транспортных средствах, напоминающих миниатюрную версию Cybertruck от Tesla для грызунов. Эти машины оснащены проводкой, защищенной от крыс, шинами и удобными рычагами управления.

В ходе своих исследований, в которых грызуны приобретали новые навыки, ученые обнаружили, что у крыс была высокая мотивация учиться управлять автомобилем: они часто запрыгивали в машину и нажимали на "ручку газа" еще до того, как транспортное средство начинало движение. Тогда команда Ламберт сосредоточила свое внимание на "радости" крыс, чтобы изучить, как положительные события и их предвкушение могут влиять на нейронные процессы в нашем мозге.

В рамках исследовательской программы под названием Wait For It профессор Ламберт и и ее команда разработали новый метод, который помогает увеличить предвкушение и обучить крыс терпению при ожидании вознаграждения. Во время эксперимента грызунам помещали кубики Лего и не выпускали их из клетки в течение 15 минут, прежде чем дать съедобное вознаграждение или выпустить в игровую зону.

Предварительные данные о мозговой активности показывают, что крысы, которые ждали вознаграждения, демонстрировали признаки перехода от пессимистического к более оптимистичному когнитивному стилю, лучше справлялись с задачами и проявляли смелость при выборе стратегий решения проблем по сравнению с контрольной группой, где крысы получали вознаграждение немедленно. Кроме того, у крыс, которые ждали вознаграждения, заметны внешние признаки улучшений.

В ходе дальнейшего эксперимента, крысам был предоставлен выбор: поехать на машине к хлопьям или пройти к цели пешком. Исследователи были удивлены, но две из трех крыс выбрали машины, чтобы доехать до пункта назначения, хотя просто добежать до угощения было гораздо проще.

"Эта реакция свидетельствует о том, что крысы получают удовольствие как от самого путешествия, так и от конечной цели", – отметила профессор Ламберт. "Ожидание позитивного опыта помогает поддерживать настойчивость в поиске жизненных наград. В мире немедленного удовлетворения эти крысы предлагают понимание нейронных принципов, управляющих повседневным поведением", – добавила она.