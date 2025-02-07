По утрам и в будние дни люди обычно счастливей, чем в другое время

Исследование психического здоровья показало, что чаще мы чувствуем себя счастливыми утром, чем вечером.

Анализируя данные опроса 49218 взрослых, проведенного с марта 2020 года по март 2022 года, исследователи Университетского колледжа Лондона выяснили, что респонденты чаще просыпались в лучшем настроении, но к полуночи их настроение ухудшалось.

В ходе наблюдения участникам задавали вопросы, такие как: "Насколько счастливыми вы себя чувствовали на прошлой неделе?", "Насколько вы удовлетворены своей жизнью?" и "Чувствуете ли вы, что то, что вы делаете, имеет значение?" С учетом таких факторов, как возраст, здоровье и трудовая занятость, результаты показали, что уровень счастья, удовлетворенности жизнью и восприятие значимости были выше по понедельникам и пятницам, чем по воскресеньям.

Уровень счастья был немного выше по вторникам, но не было замечено изменений в уровне одиночества в зависимости от дня недели. Психологи также предположили, что колебания психического здоровья и благополучия в течение дня могут быть связаны с физиологическими изменениями, которые происходят в организме из-за биологических часов.