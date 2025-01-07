Исследователи раскрывают древние пищевые привычки и употребление человеком растительной пищи

Археологическое исследование вдоль берегов реки Иордан на севере Израиля предоставляет новые данные о пищевых привычках древних людей и опровергает традиционные представления о их диетах.

Исследователи из Университета Бар-Илан сосредоточились на обнаружении крахмальных зерен возрастом примерно 780 тысяч лет, которые были найдены в базальтовых орудиях на древнем поселении рядом с Мостом дочерей Яакова (Гешер бнот Яаков). Это место, расположенное у берегов древнего озера Хула, дало много ценного материала, включая более 20 слоев поселения, окаменелые останки животных и растительные остатки, такие как семена и плоды.

Археологи утверждают, что их исследование противоречит преобладающему мнению о том, что рацион питания древних людей состоял только из животного белка. Обнаружение крахмальных зерен на древних орудиях труда дает новое представление о том, какую роль растения, богатые углеводами, играли в питании людей много лет назад. Исследование подчеркивает сложные методы, которые использовали древние люди для обработки растительных материалов. Зерна крахмала были обнаружены на базальтовых булавах и наковальнях – инструментах, применявшихся для измельчения и дробления растительной пищи. Эти орудия, являющиеся одними из самых ранних свидетельств обработки растительности человеком, использовались для подготовки к употреблению в пищу различных растений, включая желуди, злаки, бобовые и водные растения, например, желтую кувшинку и вымерший водяной орех.

Ученые кафедры исследований и археологии Земли Израиля Университета Бар-Илан утверждают, что их открытие указывает на то, что древние охотники-собиратели значительно зависели от растительной пищи, особенно крахмалистых растений, как основного источника энергии. Полученные данные показывают, что, вопреки распространенному мнению, рацион ранних гоминидов не ограничивался только животным белком, а включал разнообразные виды растительности, такие как желуди, злаки, бобовые и водные растения.

Результаты также дают информацию о социальном и когнитивном поведении древних людей. Применение инструментов для обработки растений показывает, что внутри древнего общества была форма сотрудничества и организация социальной структуры. Их умение использовать различные ресурсы как из водной, так и из наземной среды свидетельствует о глубоком понимании окружающего мира.