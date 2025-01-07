Ученые разработали революционную модель для предсказания будущего Земли

Команда исследователей из Мюнхенского Университета разработала компьютерную модель, которая может предсказать, как будут выглядеть леса спустя столетие.

Модель с названием iLand представляет собой виртуальную копию леса, которая воссоздает реальные экологические условия конкретных территорий. Технология помогает прогнозировать, как леса могут меняться при разных климатических условиях, что дает возможность лесоводам принимать более осознанные и экологически безопасные решения. Среди ее применений – минимизация последствий природных катастроф и планирование восстановления лесов с учетом повышения биоразнообразия и сохранения углерода.

Последние десятилетия леса сталкиваются с серьезными угрозами засухи, лесных пожаров и инвазивных вредителей. При этом они имеют решающее значение для экологии и борьбы с изменением климата. Новый инструмент прогнозирует долгосрочные изменения в крупных лесных экосистемах, охватывающих территории до 100 тысяч гектаров, что дает возможность исследователям анализировать взаимодействие различных видов деревьев, вредителей и экстремальных погодных условий на протяжении десятилетий.

iLand применяет передовые технологии для предсказания состояния лесов по различным сценариям, включая повышение температуры до 4,8 градусов Цельсия. Модель также позволяет оценить эффективность восстановления лесов, определяя, какие виды лучше соответствуют будущим климатическим условиям и какие из них наиболее эффективно предотвращают выбросы углерода.