Восьмой тестовый запуск космического корабля Starship закончился неудачей

Восьмой по счету тестовый запуск прототипа космического корабля Starship закончился неудачей, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Ракета стартовала с космодрома Starbase в Бока-Чика (штат Техас). Примерно через десять минут после запуска контакт со второй ступенью Starship был утерян. Перед тем как SpaceX перестала получать телеметрию, стало известно о потере "нескольких двигателей и контроля над ориентацией аппарата".

"У нас был успешный запуск, успешное разделение, успешно захвачена ракета-носитель, к сожалению, мы потеряли связь, мы больше не получаем телеметрию с корабля", – сообщил представитель SpaceX в ходе трансляции.

При этом ракетный ускоритель Super Heavy успешно вернулся на стартовую площадку.

Причины произошедшего устанавливаются.

В связи с падением обломков Starship во Флориде временно закрыли четыре аэропорта – в Майами, Форт-Лодердейле, Орландо и Палм-Бич.

Напомним, что в январе седьмой испытательный запуск Starship также закончился неудачей: вторая ступень ракеты не смогла выйти на орбиту, и Starship разрушился во время взлета. При этом многоразовый носитель Super Heavy совершил посадку обратно на стартовый комплекс, где он был схвачен при приземлении руками-манипуляторами системы Mechazilla.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам, отмечает ТАСС. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (корабля – 50 м, ускорителя – 71 м), диаметр – 9 м, грузоподъемность – 100-150 тонн.