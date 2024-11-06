Израильское исследование показало, что снижение сахара в крови замедляет старение мозга

Международное исследование, которое возглавили ученые Университета Бен-Гуриона в Негеве, показало, что снижение уровня сахара в крови может существенно повлиять на здоровье мозга.

Возрастная атрофия мозга – постепенная потеря нейронов и уменьшение объема мозговой ткани – является естественной частью старения, которая может привести к снижению когнитивных способностей. Пока старение невозможно предотвратить, но недавнее исследование, проведенное в ходе 18-месячного диетического вмешательства, дает надежду на то, что изменение образа жизни и рациона питания может замедлить старение мозга.

Работа опубликована в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

Возраст мозга, определяемый по результатам МРТ гиппокампа и боковых желудочков, отражает биологическое старение мозга, которое может отличаться от хронологического возраста человека. Хронологический возраст – это количество прожитых лет, в то время как возраст мозга оценивается по его фактическому состоянию.

Как правило, с возрастом гиппокамп уменьшается, а боковые желудочки расширяются. Эти показатели служат маркерами старения мозга. У некоторых людей возраст мозга не совпадает с их хронологическим возрастом. Более молодой мозг свидетельствует о лучшем когнитивном здоровье, в то время как более возрастной связан с ускоренным старением и снижением когнитивных способностей.

В предыдущем исследовании, опубликованном два года назад ученые Университета Бен-Гурион показали, что средиземноморская диета (MED) и зеленая средиземноморская диета (Green-MED) замедляют скорость возрастной атрофию мозга примерно на 50% за 18 месяцев.

В новом исследовании ученые проанализировали механизм, с помощью которого происходит такое замедление старения мозга.

Исследование показало, что в результате диетического вмешательства происходит снижение уровня сахара в крови. Это ведет к значительным положительным изменениям в областях мозга, обычно подверженных возрастной атрофии.

Результаты МРТ головного мозга показали, что снижение уровня гликогемоглобина (показатель среднего содержания сахара в крови за длительный период) соответствует значительным улучшениям таламуса, хвостатого ядра и мозжечка – областях, имеющих решающее значение для когнитивных функций, моторного контроля и сенсорной обработки.

Исследование позволяет предположить, что улучшение контроля уровня сахара в крови может стать одним из важнейших факторов замедления возрастных изменений мозга.