При миграции летучие мыши используют штормовые фронты для ускорения полета и экономии энергии

Ученые Института Макса Планка показали, что летучие мыши при миграции используют области низкого давления, которые помогают животным экономить энергию и преодолевать за ночь сотни километров.

Каждую весну на юге Европы огромные стаи самок обыкновенной летучей мыши (Nyctalus noctula) пробуждаются от зимней спячки и беременеют от спермы, которая хранилась в их матках в течение нескольких месяцев. Еще в процессе вынашивания одного или двух эмбрионов, самки отправляются через весь континент на северо-восток в те колонии, где они родились, и где через шесть-восемь недель родятся детеныши.

Ученые достаточно полно исследовали процесс миграции птиц, но отслеживать ночных летучих мышей до сих пор не удавалось.

Команда из Института поведения животных Макса Планка в Германии приклеила крошечные датчики на 71 самку летучей мыши во время их северо-восточной миграции. Ученые следили за животными в течение четырех недель и записывали направление полета, уровень активности и состояние окружающей среды.

Работа опубликована в журнале Science.

Летучие мыши не делают жировых запасов перед перелетом, как птицы. Они вынуждены часто останавливаться. "В некоторые ночи мы наблюдали настоящий взрыв, похожий на фейерверк из летучих мышей", – говорит соавтор работы Эдвард Хурме. – "Нам нужно было выяснить, на что реагировали все эти летучие мыши в эти конкретные ночи".

Подобно серфингистам, ожидающим идеального момента, чтобы вскочить на доску и скользить по волне, летучие мыши ждут прилива теплого воздуха и падения атмосферного давления, которое приводит к возникновению штормового фронта. Ученые увидели, что "оседлав" штормовой фронт, пользуясь поддержкой теплых попутных ветров, летучие мыши устремляются к своим родительским гнездам, преодолевая за одну ночь огромное расстояние – до 383 километров.

Летучие мыши не просто ловят одну волну: они движутся, "перепрыгивая" с одного штормового фронта на другой, скользя по областям низкого давления.

"У них нет постоянного миграционного коридора, как у птиц", – говорит соавтор работы Дина Дечманн. – "Мы предполагали, что летучие мыши всегда летят по одному и тому же маршруту, но они перемещаются по широкому ландшафту, придерживаясь общего северо-восточного направления".

Таким образом летучие мыши используют воздушные волны, что экономить энергию. Это особенно важно, потому что лететь им с каждым днем все тяжелее, поскольку приближается рождение детеныша.