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Наука и Хайтек

Австралийские ученые впервые создали эмбрионы кенгуру с помощью ЭКО

Исследования
Животные
время публикации: 08 февраля 2025 г., 11:50 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 12:00
Австралийские ученые впервые создали эмбрионы кенгуру с помощью ЭКО
AP Photo/Elise Amendola

Ученые создали эмбрионы кенгуру с использованием технологии экстракорпорального оплодотворения. Это достижение может сыграть важную роль в сохранении видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Группа исследователей из Университета Квинсленда в Австралии создала эмбрионы восточного серого кенгуру, используя интрацитоплазматическую инъекцию сперматозоида (ИКСИ) – метод, который часто применяется в экстракорпоральном оплодотворении у людей, когда сперматозоид вводится прямо в зрелую яйцеклетку. На данный момент команда создала более 20 эмбрионов с использованием ИКСИ, собирая сперму и яйцеклетки у кенгуру, недавно скончавшихся в клиниках для диких животных.

Ученые добавили, что на данном этапе не планируется выращивание живых детенышей из эмбрионов, полученных с помощью ЭКО, из-за того, что вид не находится под угрозой исчезновения. Следующий этап – улучшить технологию и глубже изучить репродуктивную физиологию, чтобы в будущем применить этот метод к другим видам сумчатых. Исследователи рассчитывают, что их достижение поможет сохранить генетический материал животных, погибших от хищников, болезней или в результате ДТП, в виде замороженных эмбрионов. Это откроет возможность защитникам природы восстанавливать генетическое разнообразие в экосистемах.

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