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Наука и Хайтек

Запрет на телефоны в школах не улучшает успеваемость и психическое здоровье учеников

Исследования
Образование
время публикации: 08 февраля 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 09:45
Запрет на телефоны в школах не улучшает успеваемость и психическое здоровье учеников
AP Photo/Frank Augstein

Недавнее исследование выявило, что ограничение использования мобильных телефонов в школах не способствует улучшению успеваемости или психического благополучия учащихся.

Ученые из Университета Бирмингема сравнили успеваемость и состояние 1227 учеников и правила, действующие в 30 разных средних школах в отношении использования смартфонов во время перерывов и обедов. Исследования показали, что уровень сна, физической активности, успеваемости и общего состояния учащихся не отличался между школами с запретом на телефоны и без него.

В исследовании применялась шкала психического благополучия Уорика-Эдинбурга для оценки состояния участников. Также анализировались уровни тревожности и депрессии среди студентов, а классных руководителей опрашивали, достигли ли их ученики целевых показателей по английскому языку и математике или превысили/не дотянули до них.

Кроме того, результаты показали, что политика ограничения использования мобильных устройств не снизила время, которое молодежь проводит с телефонами ежедневно.

"Нет никаких доказательств того, что ограничительная политика в отношении школьных телефонов в ее нынешнем виде оказывает благотворное влияние на психическое здоровье и благополучие подростков или связанные с этим результаты", – говорится в исследовании.

Наука и Хайтек
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