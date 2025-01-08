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Наука и Хайтек

Продолжительность Вселенной слишком коротка, чтобы обезьяна смогла напечатать произведения Шекспира

Исследования
Животные
время публикации: 08 января 2025 г., 13:40 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 13:48
Продолжительность Вселенной слишком коротка, чтобы обезьяна смогла напечатать произведения Шекспира
AP Photo/Michael Probst

Исследование показывает, что обезьяне, случайным образом нажимающей клавиши, потребовалось бы время, которое значительно превышает возраст нашей Вселенной, чтобы напечатать произведения Шекспира.

Согласно теореме о бесконечной обезьяне, если обезьяна будет случайным образом нажимать клавиши на пишущей машинке бесконечно долго, она в конечном итоге напечатает все произведения Шекспира. Однако новое исследование Сиднейского технологического университета показывает, что на это потребовалось бы колоссальное количество времени – гораздо больше, чем возраст нашей Вселенной. Таким образом эту теорему можно воспринимать как обманчивую.

Ученые решили вычислить вероятность того, что определенная строка символов будет набрана ограниченным числом обезьян за конечный промежуток времени, соотносимый с предполагаемой продолжительностью жизни нашей Вселенной. Для проведения вычислений исследователи предположили, что на клавиатуре есть 30 клавиш, включая все буквы английского алфавита и стандартные знаки препинания.

Они рассмотрели не только одну обезьяну, но и учли текущую мировую популяцию шимпанзе, составляющую около 200 тысяч особей. Также было принято, что скорость печати составляет одну клавишу в секунду, а вычисления проводились на основе времени, равного продолжительности жизни Вселенной, примерно 10^100 лет – единице с сотней нулей.

Результаты показывают, что есть примерно шанс в 5%, что одно шимпанзе сможет напечатать слово "бананы" за свою жизнь. Однако, даже если бы все шимпанзе участвовали в процессе, вероятность того, что произведения Шекспира будут напечатаны, крайне мала, и это вряд ли случится до конца Вселенной.

Наука и Хайтек
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