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Наука и Хайтек

Эмоциональные новости оказывают влияние на финансовые решения мужчин

Исследования
Психология
время публикации: 08 января 2025 г., 12:21 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 11:28
Эмоциональные новости оказывают влияние на финансовые решения мужчин
AP Photo/Michael Probst

Эмоционально окрашенные новости оказывают на мужчин более сильное влияние, чем на женщин, что отражается на их финансовом поведении и решениях.

Исследование Университета Эссекса показало, что мужчины значительно чаще, чем женщины, поддаются влиянию эмоций, что сказывается на их склонности принимать решения в рисковых обстоятельствах.

В рамках исследования 186 участников смотрели эмоционально новости, после чего их просили принимать рискованные финансовые решения с использованием реальных денег. Примечательно, что эмоциональный тон новостей не повлиял на выбор женщин, тогда как мужчины проявили склонность к более осторожным стратегиям. Мужчины, посмотревшие негативные новости из реальной жизни, становились менее склонными к финансовым рискам, даже если принимаемые решения не имели никакого отношения к этим новостям. В то же время женщины сохраняли свою позицию, и их решения оставались неизменными.

Исследователи утверждают, что результаты их эксперимента опровергают распространенный стереотип о том, что женщины более эмоциональны, и дают новый взгляд на влияние эмоций на процесс принятия решений у мужчин и женщин.

Наука и Хайтек
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