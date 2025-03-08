Ученые: самой большой популяции диких олив в Израиле грозит исчезновение

Эксперты из ключевых государственных и общественных организаций объединяют усилия для защиты последних диких оливковых деревьев в Израиле, сообщает Times of Israel.

Эти деревья, многие из которых больше похожи на кусты с крошечными плодами, дающими относительно мало масла, растут на окаменевших прибрежных дюнах, песок которых сцементирован тонким известняковым материалом, в городе Атлит и его окрестностях, на севере Израиля. Такие места на побережье Израиля практически исчезли из-за застройки.

Считается, что на севере Израиля находится самая большая известная популяция диких оливковых деревьев в южном Леванте (странах восточной части Средиземного моря). Деревья растут недалеко от затопленной неолитической деревни, известной как Кфар-Самир (7600–7000 гг. до н.э.), где археологи обнаружили следы самого раннего в мире объекта по производству оливкового масла.

Дикие виды оливы обладают высокой устойчивостью к соли, высоким температурам, вредителям и болезням.

Профессор Дафна Лангут, глава лаборатории археоботаники Тель-Авивского университета, специализирующейся на идентификации остатков растений, считает, что дикая олива, которая когда-то росла вдоль большей части средиземноморского побережья, сохранилась лишь в очень немногих местах, таких как побережье Кармель, на котором расположен Атлит.

При этом большинство древних оливковых деревьев, найденных в Израиле, являются одичавшими, а не дикими. Одни происходят из давно заброшенных садов, другие выросли из косточек культивированных оливок, разнесенных птицами, или пыльцы с культивированных деревьев, перенесенной ветром.

Только в парке Адамит в Западной Галилее, в часе езды к северо-востоку от Атлита, ученые обнаружили деревья с ДНК дикого сорта.