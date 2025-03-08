Чрезвычайно жаркая погода может ускорить процесс старения, как и курение

Новое исследование показывает, что воздействие высоких температур ускоряет старение клеток у пожилых людей, увеличивая их клеточный возраст на 14 месяцев.

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, доказывает, что экстремальная жара ускоряет старение миллионов людей по сравнению с теми, кто живет в более прохладном климате. Ученые выяснили, что хроническое воздействие высоких температур оказывает на клетки такой же эффект, как регулярное курение.

Группа ученых из Университета Южной Калифорнии хотела понять, что стоит за долгосрочными последствиями для здоровья от воздействия экстремальной жары на клеточном уровне, особенно у людей в возрасте около 60 лет. Особенно интересовали "неклинические проявления" воздействия жары, то есть как жара влияет на людей, которые не попадают в отделения неотложной помощи при тепловом ударе или от перегрева.

Исследователи проанализировали образцы крови более 3600 человек старше 56 лет, которые участвовали в крупном национальном исследовании здоровья и выхода на пенсию. Участники сдавали анализы в 2016 или 2017 году. Затем ученые использовали данные о погоде и климате, чтобы определить, сколько жарких дней, согласно Национальной метеорологической службе, пришлось на каждого участника в период, предшествующий сдаче анализа крови. Они разделили участников на демографические группы, учитывая расу, социально-экономический статус, физическую активность и другие факторы, и сравнили их между собой с использованием биологических тестов, чтобы оценить, как быстро стареют клетки.

При более продолжительном воздействии тепла – в течение одного года и шести лет – ученые обнаружили стабильную связь между температурой и "клеточным" возрастом. Результаты анализа показали, что люди, проживающие в местах, где температура достигает или превышает 32 градуса Цельсия в течение полугода, испытывают на 14 месяцев больше биологического старения по сравнению с теми, кто живет в регионах, где температура достигает этой отметки менее чем 10 дней в году.