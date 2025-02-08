Собаки, подвергавшиеся воздействию бытовой химии, чаще заболевают раком

Исследования показывают, что у собак, которые на протяжении долгого времени подвергаются воздействию химических веществ, содержащихся в бытовых продуктах, чаще диагностируется рак мочевого пузыря.

Команда ученых из Университета Дьюка прикрепила к ошейникам более 100 собак силиконовые устройства, которые собирали данные о химических веществах в течение пяти дней. В результате исследования, в котором было проверено 120 различных химикатов, около 40 из них были обнаружены у половины домашних животных, при этом концентрация химикатов была значительно выше в более теплых климатических регионах.

Особое внимание ученые уделили высокотоксичным антипиренам и фталатам, которые часто встречаются в бытовых товарах, а также антрацену – распространенному загрязнителю воздуха. Эти вещества продемонстрировали связь с наличием маркеров рака мочевого пузыря в моче собак. Большинство из этих химикатов широко распространены как в домах, так и в окружающей среде.

Одним из самых значимых факторов, связывающих химическое воздействие с раком, стали антипирены PBDE, которые использовались при сборке мебели и электроники. Несмотря на то, что эти вещества были запрещены в 2004 году, они все еще могут присутствовать в старых вещах. PBDE отличаются высокой стойкостью, что означает, что они могут разлагаться в течение сотен лет.

Исследование также показало, что собаки, жившие в более теплых регионах, демонстрировали более высокие уровни химикатов, поскольку многие из этих веществ частично испаряются и быстрее выделяются в виде газа из продуктов в теплых условиях.