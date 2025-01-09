BepiColombo над северным полюсом Меркурия, начинается основная фаза миссии

8 января космический аппарат миссии ESA/JAXA BepiColombo пролетел мимо Меркурия в последний, шестой раз, успешно выполнив последний "гравитационный маневр", необходимый для вывода на орбиту вокруг планеты в конце 2026 года, сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

Космический аппарат пролетел примерно в 300 км над северным полюсом Меркурия. На полученных снимках крупным планом видны, по всей видимости, ледяные кратеры, дно которых находится в постоянной тени, и обширные освещенные солнцем северные равнины.

Вскоре модуль космического корабля, к которому прикреплены камеры, отделится от двух орбитальных аппаратов миссии – Mercury Planetary Orbiter ESA и Mercury Magnetospheric Orbiter JAXA – перед тем, как они выйдут на орбиту вокруг Меркурия в конце 2026 года.

В сообщении ESA отмечается, что края заснятых кратеров Прокофьев, Кандинский, Толкин и Гордимер отбрасывают постоянные тени, не пропуская на дно свет от Солнца. Эти неосвещенные кратеры считаются одними из самых холодных мест в Солнечной системе, несмотря на то, что Меркурий – ближайшая к Солнцу планета. Существуют доказательства того, что эти темные кратеры содержат замерзшую воду. Есть ли на Меркурии вода на самом деле – одна из ключевых загадок Меркурия, которую BepiColombo будет исследовать, когда выйдет на орбиту вокруг планеты.

BepiColombo – совместный проект Европейского космического агентства (ESA) и Японского аэрокосмического агентства (JAXA) по изучению Меркурия с орбиты его искусственного спутника.