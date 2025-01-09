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Наука и Хайтек

BepiColombo над северным полюсом Меркурия, начинается основная фаза миссии

время публикации: 09 января 2025 г., 17:45 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 17:45
BepiColombo над северным полюсом Меркурия, начинается основная фаза миссии
European Space Agency via AP
BepiColombo над северным полюсом Меркурия, начинается основная фаза миссии
European Space Agency via AP
BepiColombo над северным полюсом Меркурия, начинается основная фаза миссии
European Space Agency via AP

8 января космический аппарат миссии ESA/JAXA BepiColombo пролетел мимо Меркурия в последний, шестой раз, успешно выполнив последний "гравитационный маневр", необходимый для вывода на орбиту вокруг планеты в конце 2026 года, сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

Космический аппарат пролетел примерно в 300 км над северным полюсом Меркурия. На полученных снимках крупным планом видны, по всей видимости, ледяные кратеры, дно которых находится в постоянной тени, и обширные освещенные солнцем северные равнины.

Вскоре модуль космического корабля, к которому прикреплены камеры, отделится от двух орбитальных аппаратов миссии – Mercury Planetary Orbiter ESA и Mercury Magnetospheric Orbiter JAXA – перед тем, как они выйдут на орбиту вокруг Меркурия в конце 2026 года.

В сообщении ESA отмечается, что края заснятых кратеров Прокофьев, Кандинский, Толкин и Гордимер отбрасывают постоянные тени, не пропуская на дно свет от Солнца. Эти неосвещенные кратеры считаются одними из самых холодных мест в Солнечной системе, несмотря на то, что Меркурий – ближайшая к Солнцу планета. Существуют доказательства того, что эти темные кратеры содержат замерзшую воду. Есть ли на Меркурии вода на самом деле – одна из ключевых загадок Меркурия, которую BepiColombo будет исследовать, когда выйдет на орбиту вокруг планеты.

BepiColombo – совместный проект Европейского космического агентства (ESA) и Японского аэрокосмического агентства (JAXA) по изучению Меркурия с орбиты его искусственного спутника.

Наука и Хайтек
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