Индия впервые отправит астронавта на Международную космическую станцию

Первый индийский астронавт, который отправится на Международную космическую станцию, станет частью усилий Индии по выходу на один уровень с США, Россией и Китаем в сфере пилотируемых космических полетов, сообщает The Guardian.

39-летний Шубханшу Шукла, летчик-истребитель военно-воздушных сил Индии, примет участие в четырехчленной миссии, запуск которой запланирован на 10 июня из США при поддержке частной компании Axiom Space, использующей космический корабль SpaceX. Шукла станет первым индийским гражданином, вышедшим на орбиту с 1984 года – со времен полета Ракеша Шармы на советском "Союзе". По данным индийских СМИ, правительство Индии заплатило свыше 60 миллионов долларов за участие в этой миссии.

Премьер-министр Нарендра Моди ранее заявил о намерении отправить индийского астронавта на Луну к 2040 году. В то же время Индийская организация космических исследований (ISRO) готовится к запуску своей собственной пилотируемой миссии под названием Gaganyaan – что в переводе с хинди означает "небесный корабль" – намеченной на 2027 год. Шубханшу Шукла считается одним из возможных участников этого полета.

В 2020 году Шубханшу Шукла прошел курс подготовки в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в России, а затем продолжил обучение в учебном центре ISRO в Бангалоре. Шукла отметил, что участие в миссии Axiom Mission 4 и планируемые 14 дней на борту МКС станут источником "бесценного" опыта, который он сможет использовать на родине.

Возглавит миссию Пегги Уитсон – бывшая астронавт NASA и сотрудница Axiom Space. Вместе с ней на станцию отправятся астронавт Европейского космического агентства Славош Узнаньский-Висьневский из Польши и Тибор Капу из Венгрии. В рамках полета экипаж выполнит 60 научных экспериментов, охватывающих микрогравитацию, мониторинг Земли, а также исследования в области биологии, естественных наук и материаловедения.

За последние 10 лет космическая программа Индии значительно расширилась и ускорилась, приблизившись к уровню ведущих космических держав, при этом оставаясь более экономичной. В августе 2023 года Индия вошла в число немногих стран, успешно совершивших посадку автоматического аппарата на Луну – наряду с Россией, США и Китаем.