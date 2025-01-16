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Наука и Хайтек

Индия осуществила беспилотную стыковку на орбите

Космос
Индия
время публикации: 16 января 2025 г., 10:56 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 11:00

Индия стала четвертой в мире страной, успешно осуществившей беспилотную стыковку в космосе. Это удалось сделать с третьей попытки. Ранее такие стыковки проводили США, Россия и КНР.

В рамках миссии, получившей название Space Docking Experiment (SpaDex) 30 декабря в Космическом центре имени Сатиша Дхавана был осуществлен запуск ракеты-носителя, выведшей на околоземную орбиту два космических аппарата массой 220 килограммов каждый. Они получили название Target и Chaser.

"Поздравляю наших специалистов и все космическое сообщество с успешной демонстрацией стыковки спутников. Это важный этап для будущих космических миссий Индии – на годы вперед", – сообщил премьер-министр Нарендра Моди.

Наука и Хайтек
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