Индия осуществила беспилотную стыковку на орбите

Индия стала четвертой в мире страной, успешно осуществившей беспилотную стыковку в космосе. Это удалось сделать с третьей попытки. Ранее такие стыковки проводили США, Россия и КНР.

В рамках миссии, получившей название Space Docking Experiment (SpaDex) 30 декабря в Космическом центре имени Сатиша Дхавана был осуществлен запуск ракеты-носителя, выведшей на околоземную орбиту два космических аппарата массой 220 килограммов каждый. Они получили название Target и Chaser.

"Поздравляю наших специалистов и все космическое сообщество с успешной демонстрацией стыковки спутников. Это важный этап для будущих космических миссий Индии – на годы вперед", – сообщил премьер-министр Нарендра Моди.