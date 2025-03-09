На здоровье влияет не только лишний вес, но и доля висцерального жира в организме

Ученые Университета Бен-Гуриона показали, что висцеральный жир, накапливающийся вокруг внутренних органов, сильно влияет на здоровье человека, даже если общий вес соответствует норме.

Не все жиры одинаковы, когда дело касается снижения веса и здоровья. Если подкожный жир может быть нейтральным или даже полезным, то висцеральный жир действует иначе. Этот жир окружает жизненно важные органы, такие как печень, поджелудочная железа и кишечник.

Висцеральный жир и подкожный жир различаются не только по местоположению, но и по метаболической активности. Висцеральный жир метаболически очень активен, он способствует устойчивости к инсулину, повышает воспаление и риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Напротив, подкожный жир служит энергетическим резервом и в некоторых случаях обладает защитными свойствами. Небольшой животик, это может быть совсем неплохо для здоровья, а вот висцеральное ожирение может развиться даже у стройного и худого человека и сильно ухудшить его состояние.

Ученые из Университета Бен-Гуриона с коллегами из других университетов постарались разобраться с ролью висцерального жира и стратегиями похудения. Работа опубликована в журнале BMC Medicine.

ИМТ (индекс массы тела) и общее снижение веса были основными показателями для оценки улучшения здоровья на протяжении десятилетий. Но новое исследование показывает, что сама потеря веса, это, может быть, не главный показатель. Ведущий автор работы Хадар Кляйн объясняет: "Два человека с одинаковым ИМТ могут иметь совершенно разные риски для здоровья в зависимости от того, как распределен их висцеральный жир".

Ученые провели длительные эксперименты, в которых приняли участие 572 добровольца. Они худели в течение 18 месяцев и потеряли в среднем 22% висцерального жира. Риск диабета 2 типа в среднем значительно снизился. Но контролировать объем и долю висцерального жира крайне непросто. Для этого недостаточно просто встать на весы. Ученые оценивали динамику потери жира с помощью МРТ, но в домашних условиях это невозможно.

Люди с высокой долей висцерального жира, несмотря на более низкий ИМТ нуждаются в целенаправленной профилактике диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и метаболического синдрома. Ученые считают, что будущие исследования должны быть сосредоточены на совершенствовании клинических инструментов для выявления и лечения людей с высоким риском заболеваний, связанных с висцеральным жиром.