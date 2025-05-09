Исследователи обнаружили два новых вида крокодилов

Ученые из Университета Макгилла совместно с мексиканскими исследователями выявили два новых вида крокодилов: один – на острове Косумель, другой – на атолле Банко Чинчорро, расположенных у побережья полуострова Юкатан.

Команда провела генетический анализ популяций крокодилов с острова Косумель и атолла Банко Чинчорро. Сравнив их ДНК с данными крокодилов из Карибского региона, Центральной Америки и с тихоокеанского побережья Мексики, исследователи обнаружили значительные генетические различия. Это позволило им сделать вывод, что эти популяции представляют собой не просто разновидности Crocodylus acutus, а отдельные виды. Пока что этим двум новым видам не присвоены официальные названия. Ученые отметили, что это открытие имеет серьезное значение для охраны природы. Выявленные виды обитают в небольших изолированных популяциях, каждая из которых насчитывает менее тысячи размножающихся особей. Хотя их численность пока остается стабильной, ограниченные размеры популяций и специфические условия среды делают их особенно уязвимыми.

Исследование проводилось совместно с учеными из El Colegio de la Frontera Sur в Мексике. Команда ловила и отпускала крокодилов, собирая образцы крови и чешуи для дальнейшего анализа.