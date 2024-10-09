Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

В среду, 9 октября, Нобелевская премия в области химии была присуждена Дэвиду Бейкеру "за определение структуры белков", а также Демису Хассабису и Джону М. Джамперу "за предсказание структуры белков".

Дэвид Бейкер работает в Вашингтонском университете в Сиэтле (США), Демис Хассабис и Джону Джампер – в Google DeepMind в Лондоне (Великобритания).

10 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 11 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 14 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

Напомним, что в прошлом году лауреатами Нобелевской премии в области химии стали Мунги Бавенди (Тунис, Франция, США), Луиc Брюс (США) и Алексей Екимов (Россия, США) "за открытие и синтез квантовых точек".

Лауреаты Нобелевской премии 2024 года

В области медицины и физиологии. Виктор Аброс (США) и Гэри Рувкун (США) "за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов".

В области физики. Джон Хопфилд (США) и Джеффри Хинтон (Канада/Великобритания) "за фундаментальные открытия и изобретения, которые сделали возможным машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей".