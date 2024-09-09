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Наука и Хайтек

Обычный пищевой краситель делает мышей прозрачными

время публикации: 09 сентября 2024 г., 15:13 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 15:15
Обычный пищевой краситель делает мышей прозрачными
AP Photo/Robert F. Bukaty

Ученые Стэнфордского университета обнаружили, что если нанести на кожу мышей популярный пищевой краситель, можно увидеть их внутренние органы, нейроны, кровеносные сосуды и мышечную ткань грызунов.

Работа опубликована в журнале Science.

Конечно, ученые умеют проникать в ткани и тела людей и животных, но большинство этих методов можно использовать только при биопсии или после смерти объекта исследования. Редким исключением являются рыбки данио-рерио, которые прозрачны для видимого света. Поэтому они и стали излюбленной моделью нейробиологов. Но увидеть таким образом ткани и органы живых млекопитающих – можно было только мечтать.

Возможность заглянуть внутрь живого существа дает ученым совершенно другой инструмент исследования биологических функций живого организма. Он не вызывает боли и не приводит к смерти животного.

Белковые и жировые компоненты кожи рассеивают свет и делают ее непрозрачной. Но исследователи из Стэнфорда обнаружили, что применение тартразина – пищевого красителя, известного как FD&C Yellow 5, устраняет эффект рассеивания. Краситель поглощает свет в ультрафиолетовой и синей частях спектра, но пропускает красный и оранжевый свет в глубь ткани. В результате кожа становится прозрачной. Этот эффект легко устранить, если просто смыть краситель.

Исследователи нанесли краситель на брюшную полость мышей и увидели, как нейроны, помеченные флуоресцентными маркерами, работают в режиме реального времени. Потом краситель нанесли на черепа мышей и увидели работу кровеносных сосудов головного мозга, а когда покрасили задние конечности грызунов, – увидели работу их мускулатуры.

Исследование открывает удивительные перспективы. "Исходя из этих результатов, – пишут ученые, – разумно ожидать 10-кратного улучшения глубины визуализации при достаточном проникновении красителя. Благодаря этому станут возможны такие прежде недостижимые подходы, как визуализация всего мозга мыши или обнаружение опухолей вокруг кровеносных сосудов под тканями толщиной в сантиметр с помощью катетеров для оптической томографии".

Планируют ли ученые использование красителя для исследования человека, они пока не говорят, но, если краситель окажется полностью безвредным, никаких препятствий для этого нет.

Наука и Хайтек
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