Ученые вырастили мышь с лимфатической системой человека

Ученые из Техасского университета в Сан-Антонио создали модель мыши с человеческой иммунной системой и человеческим кишечным микробиомом. Модель позволяет проводить тестирование препаратов практически в той же среде, что и организм человека.

Команду исследователей возглавляет профессор Паоло Казали, который занимается созданием мышиных моделей несколько десятков лет. Результаты работы будут опубликованы в августовском номере журнала Nature Immunology за 2024 год, сообщает издание New Medical.

Мышиные модели широко используются в биологических и биомедицинских исследованиях. Мыши – небольшие, дешевые (по сравнению, например, с приматами), с ними легко обращаться. Мыши имеют много общих с человеком иммунных механизмов и биологических свойств и легко поддаются генетической модификации. Но многие из более чем 1600 мышиных генов иммунного ответа не совпадают с их человеческими эквивалентами. Это приводит к расхождениям реакций мыши и человека на лекарственные препараты. Ученых "похожие" реакции уже не устраивают, необходимы точные.

Первые "гуманизированные" мыши были созданы в 1980-х годах для моделирования ВИЧ-инфекции человека и его иммунного ответа на ВИЧ. С тех пор ученые значительно продвинулись.

Мыши, выращенные командой Казали, получили название TruHuX ("истинно человеческие", или THX). Они обладают полностью развитой функциональной иммунной системой человека, включая лимфатические узлы, зародышевые центры, эпителиальные клетки тимуса человека, Т- и В-лимфоциты человека, В-лимфоциты памяти и плазматические клетки, вырабатывающие антитела и аутоантитела, полностью идентичные человеческим.

Как показали опыты, у мышей THX вырабатываются зрелые нейтрализующие антитела к бактерии Salmonella Typhimurium и вирусу SARS-CoV-2 после соответствующей вакцинации.

Казали говорит, что создание мыши THX открывает возможности для разработки иммунотерапевтических средств против рака, бактериальных и вирусных вакцин для человека, и моделирования многих заболеваний человека.