Чемпионат Испании. "Реал" победил. Неожиданное поражение "Атлетико"
Состоялись матчи тридцать первого тура чемпионата Испании. "Атлетико" неожиданно уступил "Мальорке" 0:1. "Реал" победил "Хетафе" 2:0.
Кадис - Бетис (Севилья) 1:2
На 78-й минуте хозяева вели в счете 1:0.
Мальорка -Атлетико (Мадрид) 1:0
С учетом игры Лиги чемпионов в среду, гости старались экономить силы и просчитались. Островитяне второй раз в сезоне обыграли "индейцев". Победа позволила им выбраться из зоны вылета.
Победный гол на 68-й минуте с пенальти забил Мурики.
Вильярреал - Атлетик (Бильбао) 1:1
Реал (Мадрид) - Хетафе 2:0
"Реал" лидирует, на 12 очков оторвавшись от "Севильи", на 15 - от "Барселоны" и "Атлетико".
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 апреля 2022
Неймар и Мбаппе забили по три мяча. Месси сделал три голевые передачи
Неймар и Мбаппе забили по три мяча. Месси сделал три голевые передачи
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 апреля 2022
Сон Хын Мин забил три гола. "Тоттенхэм" победил в Бирмингеме
Сон Хын Мин забил три гола. "Тоттенхэм" победил в Бирмингеме