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NEWSru.co.il :: Спорт10 апреля 2022 г., 09:25

Чемпионат Испании. "Реал" победил. Неожиданное поражение "Атлетико"

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Реал (Мадрид) - Хетафе 2:0. Гол Лукаса Васкеса

Состоялись матчи тридцать первого тура чемпионата Испании. "Атлетико" неожиданно уступил "Мальорке" 0:1. "Реал" победил "Хетафе" 2:0.

Кадис - Бетис (Севилья) 1:2

На 78-й минуте хозяева вели в счете 1:0.

Мальорка -Атлетико (Мадрид) 1:0

С учетом игры Лиги чемпионов в среду, гости старались экономить силы и просчитались. Островитяне второй раз в сезоне обыграли "индейцев". Победа позволила им выбраться из зоны вылета.


Победный гол на 68-й минуте с пенальти забил Мурики.

Вильярреал - Атлетик (Бильбао) 1:1

Реал (Мадрид) - Хетафе 2:0

"Реал" лидирует, на 12 очков оторвавшись от "Севильи", на 15 - от "Барселоны" и "Атлетико".

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