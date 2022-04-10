Неймар и Мбаппе забили по три мяча. Месси сделал три голевые передачи
Состоялись матчи тридцать первого тура чемпионата Франции. ПСЖ в гостях разгромил "Клермон" 6:1.
Реймс - Ренн 2:3
Ворота хозяев защищал бывший голкипер тель-авивского "Маккаби" Предраг Райкович.
На 60-й минуте гости вели в счете 3:0. Хозяева едва не отыгрались. На 78-й минуте (при счете 1:3( Муса Думбия не реализовал пенальти.
Клермон - Пари Сен-Жермен 1:6
Парижане лидируют, на 15 очков опережая "Ренн" и "Марсель".
По три гола забили Неймар и Килиан Мбаппе. Три результативные передачи отдал Лионель Месси.
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