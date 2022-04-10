Неймар и Мбаппе забили по три мяча. Месси сделал три голевые передачи

По три гола забили Неймар и Килиан Мбаппе. Три результативные передачи отдал Лионель Месси.

На 60-й минуте гости вели в счете 3:0. Хозяева едва не отыгрались. На 78-й минуте (при счете 1:3( Муса Думбия не реализовал пенальти.

© NEWSru.co.il

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах.

При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на NEWSru.co.il обязательна.