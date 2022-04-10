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NEWSru.co.il :: Спорт10 апреля 2022 г., 08:12

Неймар и Мбаппе забили по три мяча. Месси сделал три голевые передачи

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Неймар и Мбаппе забили по три мяча. Месси сделал три голевые передачи

Состоялись матчи тридцать первого тура чемпионата Франции. ПСЖ в гостях разгромил "Клермон" 6:1.

Реймс - Ренн 2:3

Ворота хозяев защищал бывший голкипер тель-авивского "Маккаби" Предраг Райкович.

На 60-й минуте гости вели в счете 3:0. Хозяева едва не отыгрались. На 78-й минуте (при счете 1:3( Муса Думбия не реализовал пенальти.

Клермон - Пари Сен-Жермен 1:6


Парижане лидируют, на 15 очков опережая "Ренн" и "Марсель".

По три гола забили Неймар и Килиан Мбаппе. Три результативные передачи отдал Лионель Месси.

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