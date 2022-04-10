Сон Хын Мин забил три гола. "Тоттенхэм" победил в Бирмингеме

В матче тридцать второго тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" в гостях разгромил "Астон Виллу" 4:0. Три мяча забил Сон Хын Мин.

Статистическое преимущество у хозяев (51% владения мячом, 19:11 по ударам, 8:5 - в створ, 9:3 по угловым). Но бирмингемцы свои моменты (особенно в первом тайме) не использовали. А "шпоры" после перерыва продемонстрировали завидную эффективность - три момента, три гола.

На третьей минуте мяч после удара Кейна попал в защитника. Сон Хын Мин пробил метров с 15. От штанги мяч отскочил в сетку 0:1.

Хозяева могли отыграться на 17-й минуте. Рэмзи ушел от двух защитников, вышел один на один, но переиграть вратаря не сумел. В первом тайме голкипер гостей Уго Льорис совершил 3-4 впечатляющих сэйва.

На 50-й минуте арендованный у "Ювентуса" Деян Кулушевски ворвался в штрафную и пробил в дальний нижний угол 0:2.

На 66-й минуте Сон Хын Мин вышел один на один 0:3. Через 5 минут он метров с 15 пробил. Мяч от штанги отскочил в сетку 0:4.