Олимпиада. Художественная гимнастика. Многоборье. После двух упражнений израильтянка на 11-м месте

Проходит отборочный турнир в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.

После упражнений с обручем и мячом лидирует итальянка София Раффаэли.

Израильтянка Дарья Атаманов была десятой в обоих упражнениях и занимает 11-е место в общем зачете.

Квалификация завершится сегодня вечером. Финал - завтра.