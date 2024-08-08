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Олимпиада. Художественная гимнастика. Многоборье. После двух упражнений израильтянка на 11-м месте

время публикации: 08 августа 2024 г., 15:21 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 15:23
Олимпиада. Художественная гимнастика. Многоборье. После двух упражнений израильтянка на 11-м месте
AP Photo/Esteban Felix

Проходит отборочный турнир в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.

После упражнений с обручем и мячом лидирует итальянка София Раффаэли.

Израильтянка Дарья Атаманов была десятой в обоих упражнениях и занимает 11-е место в общем зачете.

Квалификация завершится сегодня вечером. Финал - завтра.

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